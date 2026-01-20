Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Легче не станет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — об игре с «Зенитом» после отстранения Секулича

«Легче не станет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — об игре с «Зенитом» после отстранения Секулича
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится 21 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все понимают, что сейчас «Зенит» находится явно не на своём месте, у петербуржцев сейчас непростые времена, два подряд поражения, изменения на тренерском мостике, но легче для нас предстоящий матч от этого точно не станет. У сине-бело-голубых достаточно высококлассных игроков, которые способны выйти и добиться нужного результата, «Зенит» остаётся фаворитом при любом раскладе. Мы же должны отталкиваться в первую очередь от своей игры.

В Казани мы смогли показать неплохой баскетбол, здорово выглядели в обороне, и сейчас самое главное — сохранить это поступательное движение вперёд. Календарь у нас тяжёлый, матчи с топ-клубами идут один за другим, и в таких противостояниях нельзя выиграть только за счёт нападения или только за счёт защиты. Ты должен выложиться на обеих сторонах площадки, а если заходишь в концовку, обязательно реализовывать свои шансы», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Во вторник, 20 января, стало известно, что совет директоров «Зенита» отстранил главного тренера Александра Секулича.

Сейчас читают:
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android