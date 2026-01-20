«Легче не станет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — об игре с «Зенитом» после отстранения Секулича

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится 21 января.

«Все понимают, что сейчас «Зенит» находится явно не на своём месте, у петербуржцев сейчас непростые времена, два подряд поражения, изменения на тренерском мостике, но легче для нас предстоящий матч от этого точно не станет. У сине-бело-голубых достаточно высококлассных игроков, которые способны выйти и добиться нужного результата, «Зенит» остаётся фаворитом при любом раскладе. Мы же должны отталкиваться в первую очередь от своей игры.

В Казани мы смогли показать неплохой баскетбол, здорово выглядели в обороне, и сейчас самое главное — сохранить это поступательное движение вперёд. Календарь у нас тяжёлый, матчи с топ-клубами идут один за другим, и в таких противостояниях нельзя выиграть только за счёт нападения или только за счёт защиты. Ты должен выложиться на обеих сторонах площадки, а если заходишь в концовку, обязательно реализовывать свои шансы», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Во вторник, 20 января, стало известно, что совет директоров «Зенита» отстранил главного тренера Александра Секулича.