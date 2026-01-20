Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Единой лиги Пушков — о Секуличе: должен работать с продуктом, который у него есть

Чемпион Единой лиги Пушков — о Секуличе: должен работать с продуктом, который у него есть
Комментарии

37-летний российский баскетболист и чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Антон Пушков высказался об отстранении Александра Секулича с должности главного тренера в санкт-петербургской команде.

«Ему, может быть, не повезло: много травм, всё в таком духе. Однако тренер должен работать с тем продуктом, который у него есть, и это никак его не обеляет. В данный момент Секуличу не повезло, но он достойно из этой позиции выходил. Винить его тяжело, в этой ситуации «Зениту» нужно было что-то менять, и руководство приняло такое решение — отстранить тренера. Посмотрим, что будет дальше.

Тренер пытался что-то сделать с накопившимися трудностями, старался выйти из этой тяжёлой ситуации, однако, к сожалению, у него не очень получилось. Тренер с таким именем, он уже зарекомендовал себя, и я считаю, что он не отбывал номер. Секулич старался, что-то делал, мне кажется, он не хотел, чтобы так произошло», — приводит слова Пушкова радио «Зенит».

