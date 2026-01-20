Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
22:45 Мск
Шакил О'Нил встретился с президентом Турции Эрдоганом

Шакил О'Нил встретился с президентом Турции Эрдоганом
Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала фотографии главы государства с легендарным американским центровым и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом.

Фото: Пресс-служба президента Турции

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложили О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.

За свою карьеру Шакил выступал за следующие клубы:

1992-1996«Орландо Мэджик»
1996-2004«Лос-Анджелес Лейкерс»
2004-2008«Майами Хит»
2008-2009«Финикс Санз»
2009-2010«Кливленд Кавальерс»
2010-2011«Бостон Селтикс»
