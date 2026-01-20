«Помогаешь нормализовать зло». Кантер раскритиковал Шакила О'Нила за фото с Эрдоганом

33-летний бывший американский центровой турецкого происхождения Энес Кантер раскритиковал легендарного Шакила О'Нила за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Привет, Шакил. Позволь преподать тебе урок. В какой момент ты выбираешь мораль вместо денег? Продаёшься ты за эти фотосессии или нет — не имеет значения. Ты добровольно позировал рядом с человеком, которого весь мир знает как диктатора. И давай проясним, с кем ты решил встать рядом.

Это диктатор, который:

— Бомбит курдские деревни и несёт ответственность за убийства тысяч мирных жителей.

— Активно использует террористические организации в качестве политического рычага, и одну из них контролирует и она служит ему как оружие.

— Превращает беженцев в оружие для шантажа Европы.

— Помогает преступным режимам, таким как Иран и Венесуэла, обходить санкции США.

— Сажает в тюрьмы младенцев и невинных граждан.

Это не невежество. Это не нейтральность. Это соучастие. Поэтому прежде чем улыбаться в камеры рядом с известным всему миру диктатором, задай себе один вопрос: сколько стоит твоя порядочность? Потому что, выбирая деньги и доступ вместо морали, ценностей и принципов, ты больше не нейтрален. Ты помогаешь нормализовать зло. Я не пытаюсь пристыдить тебя. Я призываю к ответственности.

Ты — один из самых узнаваемых спортсменов на планете. Миллионы людей, особенно дети, смотрят на тебя. Когда ты стоишь рядом с тираном, ты помогаешь отмывать его преступления и придаёшь ему легитимность. Тебе это не нужно. Тебе не нужны его деньги. Тебе не нужно его одобрение. То, что ты делаешь, недостойно тебя. История очень ясно показывает, что происходит с теми, кто выбирает комфорт и выгоду вместо мужества. Выбирай с умом», — написал Кантер в социальной сети Х.

Кантер неоднократно выступал с критикой в адрес правительства Турции. 20 мая 2017 года паспорт Кантера был аннулирован правительством Турции, через шесть дней был выдан ордер на его арест, Кантер был объявлен членом «террористической группировки», который был обязан явиться в Турцию для суда под угрозой лишения гражданства. В сентябре 2017 Кантер объявил себя человеком без гражданства