Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей», результат матча 20 января 2025, счет 55:76, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» одержал третью победу подряд, обыграв «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

Во вторник, 20 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный клуб «Пари НН» принимал «Енисей». Нижегородские баскетболисты со счётом 55:76 (17:22; 14:15; 13:21; 11:18) уступили гостям из Красноярска.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
55 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 11, Хантер - 10, Карпенков - 8, Попов - 7, Лукач - 5, Хоменко - 4, Шендеров - 3, Бабурин - 3, Платонов - 2, Хвостов - 2, Буринский, Зоткин
Енисей: Сонько - 18, Рыжов - 17, Тасич - 16, Коулмэн - 11, Артис - 5, Ведищев - 4, Ванин - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Долинин

В составе хозяев лучшим стал американский центровой Дин Хантер — 10 очков, семь подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+9».

У гостей отличилось сразу двое игроков — центровой Егор Рыжов и лёгкий форвард Дмитрий Сонько. Рыжов оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов, одна передача, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+24». У Сонько — 18 очков, семь подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+22».

