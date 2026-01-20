«Енисей» одержал третью победу подряд, обыграв «Пари НН» в Единой лиге

Во вторник, 20 января, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный клуб «Пари НН» принимал «Енисей». Нижегородские баскетболисты со счётом 55:76 (17:22; 14:15; 13:21; 11:18) уступили гостям из Красноярска.

В составе хозяев лучшим стал американский центровой Дин Хантер — 10 очков, семь подборов, одна передача, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+9».

У гостей отличилось сразу двое игроков — центровой Егор Рыжов и лёгкий форвард Дмитрий Сонько. Рыжов оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов, одна передача, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+24». У Сонько — 18 очков, семь подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+22».