«Олимпиакос» одержал третью победу кряду в Евролиге. Обыгран «Маккаби» из Тель-Авива

Во вторник, 20 января, в Греции на стадионе «Пис энд Фрэндшип Стэдиум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором афинский «Олимпиакос» принимал «Маккаби» Тель-Авив. Греческие баскетболисты со счётом 100:93 (27:24, 31:10, 18:28) обыграли гостей из Израиля.

Лучшим игроком матча стал болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков — 28 очков, шесть подборов, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей отличился израильский центровой Роман Соркин — 21 очко, четыре подбора, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».