Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Маккаби Тель-Авив, результат матча 20 января 2026, счет 100:93, Евролига – 2025/2026

«Олимпиакос» одержал третью победу кряду в Евролиге. Обыгран «Маккаби» из Тель-Авива
Комментарии

Во вторник, 20 января, в Греции на стадионе «Пис энд Фрэндшип Стэдиум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором афинский «Олимпиакос» принимал «Маккаби» Тель-Авив. Греческие баскетболисты со счётом 100:93 (27:24, 31:10, 18:28) обыграли гостей из Израиля.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 20:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
100 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Даутин, Лиф, Блатт

Лучшим игроком матча стал болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков — 28 очков, шесть подборов, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».

У гостей отличился израильский центровой Роман Соркин — 21 очко, четыре подбора, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Помогаешь нормализовать зло». Кантер раскритиковал Шакила О'Нила за фото с Эрдоганом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android