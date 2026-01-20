Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хапоэль Тель-Авив — Анадолу Эфес, результат матча 20 января 2026, счет 71:66, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» победил «Анадолу Эфес» и укрепил лидерство в Евролиге, выйдя на серию из 3 побед
Комментарии

Во вторник, 20 января, в Болгарии на стадионе «Арена София» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором израильский «Хапоэль» из Тель-Авива принимал турецкий «Анадолу Эфес». Действующие чемпионы Еврокубка со счётом 71:66 (14:19, 19:24, 17:10, 21:13) обыграли гостей из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 20:30 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
71 : 66
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Ли, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Лучшим игроком стал американский форвард «Хапоэля» Элайджа Брайант — 12 очков, шесть подборов, три передачи и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+23».

У проигравшей команды отличился американский защитник Сабен Ли — 20 очков, четыре подбора, три передачи, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Помогаешь нормализовать зло». Кантер раскритиковал Шакила О'Нила за фото с Эрдоганом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android