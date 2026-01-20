«Хапоэль» победил «Анадолу Эфес» и укрепил лидерство в Евролиге, выйдя на серию из 3 побед

Во вторник, 20 января, в Болгарии на стадионе «Арена София» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором израильский «Хапоэль» из Тель-Авива принимал турецкий «Анадолу Эфес». Действующие чемпионы Еврокубка со счётом 71:66 (14:19, 19:24, 17:10, 21:13) обыграли гостей из Турции.

Лучшим игроком стал американский форвард «Хапоэля» Элайджа Брайант — 12 очков, шесть подборов, три передачи и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+23».

У проигравшей команды отличился американский защитник Сабен Ли — 20 очков, четыре подбора, три передачи, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».