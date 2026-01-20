Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Монако — Црвена Звезда, результат матча 20 января 2026, счет 96:100, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» в овертайме прервала шестиматчевую серию побед «Монако» в Евролиге
Комментарии

Во вторник, 20 января, в княжестве Монако на стадионе «Луи II» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором «Монако» принимал сербскую «Црвену Звезду». Монегаски со счётом 96:100 (21:27, 23:23, 27:18, 19:22, 6:10) уступили гостям из Сербии, прервав свою шестиматчевую серию побед.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
96 : 100
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

В составе хозяев отличился американский форвард Альфа Диалло — 19 очков, шесть подборов, две передачи, три перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+23».

Лучшим игроком матча стал американский центровой «Црвены Звезды» Эбука Изунду, оформивший дабл-дабл — 22 очка, 12 подборов, одна передача, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+36».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Олимпиакос» одержал третью победу кряду в Евролиге. Обыгран «Маккаби» из Тель-Авива
«Хапоэль» победил «Анадолу Эфес» и укрепил лидерство в Евролиге, выйдя на серию из 3 побед
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android