«Црвена Звезда» в овертайме прервала шестиматчевую серию побед «Монако» в Евролиге

Во вторник, 20 января, в княжестве Монако на стадионе «Луи II» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором «Монако» принимал сербскую «Црвену Звезду». Монегаски со счётом 96:100 (21:27, 23:23, 27:18, 19:22, 6:10) уступили гостям из Сербии, прервав свою шестиматчевую серию побед.

В составе хозяев отличился американский форвард Альфа Диалло — 19 очков, шесть подборов, две передачи, три перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+23».

Лучшим игроком матча стал американский центровой «Црвены Звезды» Эбука Изунду, оформивший дабл-дабл — 22 очка, 12 подборов, одна передача, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+36».