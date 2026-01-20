Единая лига: результаты матчей 20 января

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 20 января:

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 55:76.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения в 21 матче. На втором месте располагается УНИКС, у которого в 21 игре также 19 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).