«Жальгирис» уверенно обыграл АСВЕЛ в Евролиге. У французов — четыре поражения кряду

Во вторник, 20 января, во Франции на стадионе «Астробаль» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал литовский «Жальгирис». Французские баскетболисты со счётом 77:96 (18:23, 23:22, 14:30, 22:21) уступили гостям из Литвы, продлив свою серию поражений до четырёх встреч.

В составе хозяев отличился французский разыгрывающий защитник Томас Эртель — 21 очко, два подбора, шесть передач, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей лучшим стал американский центровой Мозес Райт — 18 очков, семь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».