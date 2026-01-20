Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

АСВЕЛ — Жальгирис, результат матча 20 января 2026, счет 77:96, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» уверенно обыграл АСВЕЛ в Евролиге. У французов — четыре поражения кряду
Комментарии

Во вторник, 20 января, во Франции на стадионе «Астробаль» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал литовский «Жальгирис». Французские баскетболисты со счётом 77:96 (18:23, 23:22, 14:30, 22:21) уступили гостям из Литвы, продлив свою серию поражений до четырёх встреч.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 96
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Эбуа, Селжас, Атамна, Харрисон, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, Лайти, Ндиайе, Вотье, Траоре
Жальгирис: Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В составе хозяев отличился французский разыгрывающий защитник Томас Эртель — 21 очко, два подбора, шесть передач, один перехват и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У гостей лучшим стал американский центровой Мозес Райт — 18 очков, семь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

