21 очко Толиопулоса помогло «Панатинаикосу» победить «Басконию» в Евролиге

В ночь на 21 января в Греции на стадионе «Олимпик Индур Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Панатинаикос» принимал испанскую «Басконию». Греческие баскетболисты со счётом 93:74 (26:14, 22:17, 25:23, 20:20) обыграли гостей из Испании.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий защитник афинского коллектива Василеос Толиопулос — 21 очко, пять передач и один при коэффициенте эффективности «+21».

У «Басконии» самым эффективным стал американский защитник Коби Симмонс — 15 очков, шесть передач и две потери при коэффициенте эффективности «+16».