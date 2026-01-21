Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Баскония, результат матча 20 января 2026, счет 93:74, Евролига-2025/2026

21 очко Толиопулоса помогло «Панатинаикосу» победить «Басконию» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 21 января в Греции на стадионе «Олимпик Индур Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Панатинаикос» принимал испанскую «Басконию». Греческие баскетболисты со счётом 93:74 (26:14, 22:17, 25:23, 20:20) обыграли гостей из Испании.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 74
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Юртсевен
Баскония: Дьяките, Симмонс, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш, Йоксимович

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий защитник афинского коллектива Василеос Толиопулос — 21 очко, пять передач и один при коэффициенте эффективности «+21».

У «Басконии» самым эффективным стал американский защитник Коби Симмонс — 15 очков, шесть передач и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

