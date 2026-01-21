«Барселона» с разницей в два очка обыграла «Дубай» в Евролиге

В ночь на 21 января в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала коллектив из ОАЭ «Дубай». Испанские баскетболисты со счётом 91:89 (18:22, 31:19, 30:26; 12:22) обыграли представителей Объединённых Арабских Эмиратов.

Лучшим игроком «Барселоны» стал американо-сербский защитник Кевин Пантер — 20 очков, три подбора, три передачи, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У «Дубая» самым эффективным оказался американский защитник Маккинли Райт — 29 очков, два подбора, пять передач, два перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+30».