Барселона — Дубай, результат матча 20 января 2026, счет 91:89, Евролига-2025/2026

«Барселона» с разницей в два очка обыграла «Дубай» в Евролиге
В ночь на 21 января в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала коллектив из ОАЭ «Дубай». Испанские баскетболисты со счётом 91:89 (18:22, 31:19, 30:26; 12:22) обыграли представителей Объединённых Арабских Эмиратов.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 89
Дубай
Дубай, ОАЭ
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Шенгелия, Парра
Дубай: Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Андерсон, Муса, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш, Кабокло

Лучшим игроком «Барселоны» стал американо-сербский защитник Кевин Пантер — 20 очков, три подбора, три передачи, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У «Дубая» самым эффективным оказался американский защитник Маккинли Райт — 29 очков, два подбора, пять передач, два перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+30».

