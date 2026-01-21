Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Бавария — Партизан, результат матча 20 января 2026, счет 63:67, Евролига-2025/2026

«Партизан» прервал серию из семи поражений, обыграв «Баварию» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 21 января в Мюнхене, Германия, на стадионе «БМВ Парк» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Бавария» принимала сербский «Партизан». Немецкие баскетболисты со счётом 63:67 (7:18, 25:16, 18:16; 13:17) уступили представителям Белграда, которые прервали свою семиматчевую серию поражений.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
63 : 67
Партизан
Белград, Сербия
Бавария: Мууринен, Осетковски, Бошнякович, Мияилович, Покушевски, Браун, Пэйн, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес
Партизан: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Лучич, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак

Лучшим в составе хозяев стал немецкий защитник Юстиниан Джессап — 12 очков, три подбора, четыре передачи, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+15».

В составе сербского коллектива лучшим стал американский защитник Кэмерон Пэйн — 16 очков, четыре подбора, четыре передачи, три перехвата и пять потери при коэффициенте эффективности «+18».

Комментарии
