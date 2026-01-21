Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Валенсия — Париж, результат матча 20 января 2026, счет 93:74, Евролига-2025/2026

«Валенсия» прервала серию из двух поражений, обыграв «Париж» в Евролиге
Комментарии

В ночь на 21 января в Испании на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Валенсия» принимала команду из столицы Франции «Париж». Испанские баскетболисты обыграли французских со счётом 93:74 (27:16, 23:26, 20:11, 28:31).

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
98 : 84
Париж
Париж, Франция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара

Лучшим игроком в составе испанского коллектива стал американский защитник Камерон Тейлор — 28 очков, шесть подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+33».

У «Парижа» самым эффективным оказался американский защитник Джастин Робинсон — 14 очков, два подбора, девять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
