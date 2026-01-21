«Валенсия» прервала серию из двух поражений, обыграв «Париж» в Евролиге

В ночь на 21 января в Испании на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Валенсия» принимала команду из столицы Франции «Париж». Испанские баскетболисты обыграли французских со счётом 93:74 (27:16, 23:26, 20:11, 28:31).

Лучшим игроком в составе испанского коллектива стал американский защитник Камерон Тейлор — 28 очков, шесть подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+33».

У «Парижа» самым эффективным оказался американский защитник Джастин Робинсон — 14 очков, два подбора, девять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».