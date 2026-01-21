«Реал» Мадрид разгромил «Олимпию» в Евролиге. У испанцев пять побед подряд

В ночь на 21 января в Испании на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором «Реал» из Мадрида принимал команду из итальянского Милана — «Олимпию». Испанские баскетболисты со счётом 106:77 (30:23, 24:13, 24:19, 28:22) разгромили гостей из Италии.

Лучшим игроком в составе испанского коллектива стал американский лёгкий форвард Трей Лайлз — 17 очков, четыре подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+25».

У «Олимпии» самым эффективным оказался сербский защитник Марко Гудурич — 15 очков, два подбора, две передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».