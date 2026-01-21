Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 20 января, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 20 января
Комментарии

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 20 января:

«Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив — 100:93;
«Хапоэль» Тель-Авив – «Анадолу Эфес» — 71:66;
«Монако» — «Црвена Звезда» — 96:100 (ОТ);
АСВЕЛ – «Жальгирис» — 77:96;
«Панатинаикос» — «Баскония» — 93:74;
«Бавария» — «Партизан» — 63:67;
«Барселона» — «Дубай» — 91:89;
«Валенсия» — «Париж» — 98:84;
«Реал» Мадрид – «Олимпия» Милан – 106:77.

«Реал» Мадрид разгромил «Олимпию» в Евролиге. У испанцев пять побед подряд
«Барселона» с разницей в два очка обыграла «Дубай» в Евролиге
