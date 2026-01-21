Евролига: результаты матчей 20 января

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 20 января:

«Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив — 100:93;

«Хапоэль» Тель-Авив – «Анадолу Эфес» — 71:66;

«Монако» — «Црвена Звезда» — 96:100 (ОТ);

АСВЕЛ – «Жальгирис» — 77:96;

«Панатинаикос» — «Баскония» — 93:74;

«Бавария» — «Партизан» — 63:67;

«Барселона» — «Дубай» — 91:89;

«Валенсия» — «Париж» — 98:84;

«Реал» Мадрид – «Олимпия» Милан – 106:77.