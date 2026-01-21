«Запомнил эти слова навсегда». Адетокунбо раскрыл, что услышал о себе, когда попал в НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, какие слова услышал о своём будущем сразу после прихода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). По словам греческого форварда, разговор с руководством клуба стал для него поворотным моментом и навсегда остался в памяти.

«Если бы кто-то когда-то сказал это молодому Яннису, я бы не поверил. Когда я только пришёл в НБА, у меня была встреча с генеральным менеджером «Бакс» Джоном Хэммондом и его помощником Дэвидом Морвеем.

Они показали мне игроков вроде Пола Пирса и Трэйси Макгрэди — 10-кратных участников Матча всех звёзд — и сказали: «Ты тоже можешь стать одним из них». Я спросил: «Серьёзно думаете так?» Они ответили: «Да. Всё получится, если будешь трудиться — у тебя есть потенциал быть среди лучших».

Я запомнил эти слова навсегда. Всегда держал эту мечту в сердце, хотя никогда не говорил о ней вслух. Для меня стать 10-кратным участником Матча всех звёзд — большая цель, и я счастлив, что смог этого добиться.

Я благодарен всем, кто поддерживал меня на этом пути. Спасибо богу за здоровье, за то, что не отпускал желание побеждать и всегда был рядом, оберегая. Это невероятное путешествие, и я знаю — всё только начинается. Впереди ещё много нового, и я с нетерпением жду, что принесёт следующий этап моей жизни», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» (112:110).

Материалы по теме Маркус Моррис на примере Ирвинга объяснил, почему Адетокунбо может уйти из «Милуоки»

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: