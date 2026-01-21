Представлен статус Егора Дёмина после пропущенного матча с «Финиксом»

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не значится в списке травмированных игроков команды. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный обозреватель Шариф Филлипс-Китон.

Напомним, Дёмин пропускал недавний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (117:126). Игра была частью серии бэк-ту-бэк, и для распределения нагрузки в силу летней травмы руководство «Бруклина» приняло решения предоставить Егору возможность для отдыха.

В следующем матче «Бруклин» на выезде встретится с «Нью-Йорк Никс». Игра состоится 22 января и начнётся в 3:30 мск.

