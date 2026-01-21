«Не хочу никого обидеть». Игрок УНИКСа из США высказался о Казанском кремле

Американский форвард УНИКСа Тайрон Брюэр поделился впечатлениями от Казани, а также рассказал, кто из команды помог ему осмотреть город. В интервью для пресс-службы УНИКСа спортсмен отметил, что напарники посоветовали ему посетить местные рестораны, магазины и исторические места, включая Казанский кремль.

— Кто из команды стал твоим проводником по Казани?

— Алексей [Швед], Джей и Пэрис Ли. Все они, если честно. Ребята показали мне хорошие рестораны — в основном Джей и Пэрис. Алексей показал, где можно купить обувь, показал торговый центр и ещё одно место… где же это, название забыл. Не хочу никого обидеть, но это одно из исторических сооружений.

— Кремль?

— Да, точно.

