Бешикташ Стамбул — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
20:00 Мск
Баскетбол

Кириленко высказался о любимых произведениях и назвал книгу, которую не вернул Шведу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о своих любимых литературных произведениях.

«Наверно, Стругацкие. Опять же, не всё. У них тоже есть то, что читать невозможно, а есть прям классные истории. Моя, например, любимая — это «Понедельник начинается в субботу».

Роман Злотников. Очень много интересных у него произведений, например, «Элита-элит». Опять же, это не классические. Это просто повседневное, но идеи классные. Лем — всегда был такой фантаст очень специфический. Не всё, опять же. Но, конечно, «Солярис», наверное, самое такое известное [произведение]. Хотя оно немножко попсовое стало, но в любом случае стоит точно прочитать просто для своего кругозора.

Вот как раз я нашёл книгу — «Солярис» Лема. Это книжка, которую я увидел у Лёши Шведа дома. Так и не вернул. Лёша, прости», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

