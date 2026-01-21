Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер набрал больше всех в НБА с сезона-2022/2023 с отрывом в 1000+ очков

Гилджес-Александер набрал больше всех в НБА с сезона-2022/2023 с отрывом в 1000+ очков
Комментарии

27-летний разыгрывающий защитник действующего чемпиона НБА «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является самым результативным игроком лиги на временном интервале с начала сезона-2022/2023 по настоящий момент с перевесом более чем в 1000 очков перед конкурентами, сообщает Reddit.

На счету Гилджес-Александера на этом отрезке 8207 очков. Второе место занимает атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 7180 очков. В тройку лучших попал разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич — 7016 очков.

В топ-5 по набранным очкам с начала сезона-2022/2023 вошли также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (7015) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (6794).

Видео: Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках

Материалы по теме
20 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть в гостях «Хьюстон» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android