Гилджес-Александер набрал больше всех в НБА с сезона-2022/2023 с отрывом в 1000+ очков

27-летний разыгрывающий защитник действующего чемпиона НБА «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является самым результативным игроком лиги на временном интервале с начала сезона-2022/2023 по настоящий момент с перевесом более чем в 1000 очков перед конкурентами, сообщает Reddit.

На счету Гилджес-Александера на этом отрезке 8207 очков. Второе место занимает атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 7180 очков. В тройку лучших попал разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич — 7016 очков.

В топ-5 по набранным очкам с начала сезона-2022/2023 вошли также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (7015) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (6794).

