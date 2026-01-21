Скидки
Баскетбол

Леброн Джеймс чуть не показал непристойный жест во время матча НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 49:40 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Нет данных
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Строутер, Тайсон, Уотсон, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Мюррэй, Гордон
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич

В ходе матча лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс едва не позволил себе неоднозначный жест: он чуть было не показал средний палец, попытавшись обыграть это, изображая кручение ручки музыкального инструмента.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что сейчас Леброну 41 год. Недавно завершилась его впечатляющая серия: на протяжении 21 сезона подряд он попадал в стартовую пятёрку Матча всех звёзд НБА.

