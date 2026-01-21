Леброн Джеймс чуть не показал непристойный жест во время матча НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 49:40 в пользу домашней команды.

В ходе матча лёгкий форвард и один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс едва не позволил себе неоднозначный жест: он чуть было не показал средний палец, попытавшись обыграть это, изображая кручение ручки музыкального инструмента.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что сейчас Леброну 41 год. Недавно завершилась его впечатляющая серия: на протяжении 21 сезона подряд он попадал в стартовую пятёрку Матча всех звёзд НБА.