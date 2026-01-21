Скидки
Главная Баскетбол Новости

В «Голден Стэйт» оценили вероятность обмена травмированного Джимми Батлера

Комментарии

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался по поводу вероятного обмена лёгкого форварда и одного из лидеров команды Джимми Батлера, который досрочно завершил сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за тяжёлой травмы колена.

«Я не собирался поднимать этот вопрос, но раз тема возникла, отмечу: надеюсь, что он поможет нам в будущем сезоне, как это было в прошлом году. В этом чемпионате он показывал замечательную игру для своего возраста.

Я уверен, что сочетание его мастерства, атлетизма и игрового интеллекта позволит ему оставаться ценным игроком ещё долгое время. Надеюсь, что он сможет вернуться в команду в течение года», — заявил Данливи во время специальной пресс-конференции.

