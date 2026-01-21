Лука Дончич обогнал Йокича и стал вторым в истории НБА по трипл-даблам с 30+ очками

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 115:107.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 38 очков (12 из 21 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые; 11 из 12 — штрафные), 13 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-2».

Таким образом, Дончич обошёл центрового «Денвера» Николу Йокича и вышел на чистое второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов с 30 и более набранными очками — теперь у словенца в активе 52 таких матча. Лидером по этому показателю остаётся член Зала славы баскетбола Оскар Робертсон, у которого 106 подобных игр.