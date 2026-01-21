Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Денвер» без Йокича, у Леброна 19 очков

В ночь с 20 на 21 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 115:107.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, на его счету 38 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. 41-летний тяжёлый форвард гостей Леброн Джеймс набрал 19 очков, девять подборов и восемь ассистов.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич пропустил матч из-за травмы.