Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Денвер» без Йокича, у Леброна 19 очков
В ночь с 20 на 21 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 115:107.
НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, на его счету 38 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. 41-летний тяжёлый форвард гостей Леброн Джеймс набрал 19 очков, девять подборов и восемь ассистов.
Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич пропустил матч из-за травмы.
