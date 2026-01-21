Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 21 января 2026, счет 107:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить «Денвер» без Йокича, у Леброна 19 очков
Комментарии

В ночь с 20 на 21 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 115:107.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, на его счету 38 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. 41-летний тяжёлый форвард гостей Леброн Джеймс набрал 19 очков, девять подборов и восемь ассистов.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич пропустил матч из-за травмы.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android