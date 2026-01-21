Скидки
Бешикташ Стамбул — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Результаты матчей НБА 21 января

В ночь с 20 на 21 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 21 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз» — 110:116;
«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;
«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 138:110;
«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:122;
«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 117:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 127:145;
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
