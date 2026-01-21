Результаты матчей НБА 21 января

В ночь с 20 на 21 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 21 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Финикс Санз» — 110:116;

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:106;

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 138:110;

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 127:122;

«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 117:130;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — 127:145;

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:115.