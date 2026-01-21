Единая лига: расписание матчей 21 января

В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 21 января:

18:00 мск — «Самара» — УНИКС.

19:00 мск — МБА-МАИ — «Зенит».

20:00 мск — ЦСКА — «Уралмаш».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).