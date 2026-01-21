Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 21 января

Единая лига: расписание матчей 21 января
Комментарии

В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 21 января:

18:00 мск — «Самара» — УНИКС.
19:00 мск — МБА-МАИ — «Зенит».
20:00 мск — ЦСКА — «Уралмаш».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 19 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android