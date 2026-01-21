Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 21 января

Евролига: расписание матчей на 21 января
Комментарии

В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание на 21 января (время — московское):

22:30. «Виртус» — «Фенербахче».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 16 побед и шесть поражений. На второй строчке расположился «Фенербахче» (14 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако». В активе команды 15 побед при восьми поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Президент «Наполи Баскет» провёл переговоры с Евролигой для развития баскетбола в городе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android