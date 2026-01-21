Евролига: расписание матчей на 21 января

В среду, 21 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание на 21 января (время — московское):

22:30. «Виртус» — «Фенербахче».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 16 побед и шесть поражений. На второй строчке расположился «Фенербахче» (14 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако». В активе команды 15 побед при восьми поражениях.