Еврокубок: расписание матчей на 21 января

В среду, 21 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание на 21 января:

20:00 мск — «Лиеткабелис» — «Тренто».

20:00 мск — «Бешикташ» — «Будучность».

20:30 мск — «Паниониос» — «Тюрк Телеком».

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — «Умана Рейер».

22:30 мск — «Лондон Лайонс» — «Ратиофарм Ульм».

22:45 мск — «Манреза» — «Нептунас».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.