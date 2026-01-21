Скидки
Баскетбол Новости

Пау Газоль рассматривается на ключевую роль в проекте NBA Europe — The Athletic

Пау Газоль рассматривается на ключевую роль в проекте NBA Europe — The Athletic
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль рассматривается на ключевую роль в проекте NBA Europe, сообщает издание The Athletic.

Напомним, в настоящий момент NBA Europe позиционируется как европейская конференция НБА, куда на постоянной основе войдут 8-12 команд. Среди предполагаемых участников фигурируют коллективы из Лондона, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Берлина, Афин, Стамбула и Манчестера.

По информации различных источников, включая Bloomberg и The Athletic, запуск европейской конференции НБА рассматривается к сезону-2026/2027.

