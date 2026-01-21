Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дюрант объяснил, почему победа над фаворитами сезона имеет большое значение для «Хьюстона»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант прокомментировал победный матч своей команды с «Сан-Антонио Спёрс» (111:106), который состоялся сегодня, 21 января, в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 21, Шенгюн - 20, Дюрант - 18, Смит II - 17, Томпсон - 16, Исон - 6, Капела - 6, Окоги - 5, Финни-Смит - 2, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Грин
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 27, Вембаньяма - 14, Фокс - 14, Касл - 13, Джонсон - 12, Харпер - 8, Корнет - 8, Барнс - 6, Брайант - 4, Маклафлин, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Мы всегда сталкивались с трудностями в играх с сильнейшими командами лиги, поэтому победа над одним из фаворитов сезона — особенно на своём паркете — для нас имеет большое значение. Тем более что по ходу этого чемпионата наша игра была не всегда стабильной. Конечно, не хочется делать из победы большого события в рамках регулярного чемпионата, но при этом не стоит и принижать наш результат.

Сегодня мне понравилось, как сыграла вся команда. Все проявили себя в атаке, хорошо взаимодействовали, отдали много результативных передач и сумели ограничить соперника всего 39% реализации бросков. Хотя соперник был сильнее нас на щите — взяли 14 атакующих подборов и забили немало непростых трёхочковых — нам удалось одержать важную победу. Считаю, сегодня команда выглядела очень достойно», — рассказал Дюрант во время послематчевой пресс-конференции.

