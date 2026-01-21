Виктор Вембаньяма раскрыл, что сделало поездку в Китай особенной для него

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями о своём летнем пребывании в храме Шаолинь, где проходил подготовку к текущему регулярному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Моё главное впечатление — это радость от погружения в китайскую культуру. Я говорю не только о посещении храмов, но обо всей поездке в Китай. В Шаолиньском монастыре я ощутил, как во мне проснулась новая энергия: я освоил непривычные для себя движения, которые подарили телу особую бодрость и силу», — сказал Вембаньяма на YouTube-канале «Сан-Антонио».

Ранее сам Вембаньяма после возвращения из Китая отмечал, что освоенные им приёмы кунг-фу позволили его телу выполнять ранее недоступные движения, значительно улучшив его физические возможности и координацию.