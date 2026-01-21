Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отреагировал на победу «Лейкерс» в матче с «Денвером» в НБА

Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил выступление своей команды в победном матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (115:107), в котором он набрал 19 очков, девять подборов и восемь результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
На каком месте сейчас «Лейкерс»?

«Мы сыграли более агрессивно. В начале первой четверти «Наггетс» просто феноменально реализовывали трёхочковые: сначала забили шесть из семи, потом — 9 из 11. Их процент попадания был невероятным, независимо от того, бросали они с дриблинга или после передач.

Во второй половине мы усилили давление на мяч, несколько раз применили прессинг, чтобы не давать им бросать из-за дуги, и в целом повысили интенсивность в защите. Кроме того, использовали разных игроков против [Джамала] Мюррэя, чтобы ограничить его возможности. Мы знали, что он сейчас в отличной форме, и эта стратегия дала нам преимущество», — рассказал Джеймс в послематчевом интервью.

