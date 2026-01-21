Леброн Джеймс отреагировал на победу «Лейкерс» в матче с «Денвером» в НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил выступление своей команды в победном матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (115:107), в котором он набрал 19 очков, девять подборов и восемь результативных передач.

«Мы сыграли более агрессивно. В начале первой четверти «Наггетс» просто феноменально реализовывали трёхочковые: сначала забили шесть из семи, потом — 9 из 11. Их процент попадания был невероятным, независимо от того, бросали они с дриблинга или после передач.

Во второй половине мы усилили давление на мяч, несколько раз применили прессинг, чтобы не давать им бросать из-за дуги, и в целом повысили интенсивность в защите. Кроме того, использовали разных игроков против [Джамала] Мюррэя, чтобы ограничить его возможности. Мы знали, что он сейчас в отличной форме, и эта стратегия дала нам преимущество», — рассказал Джеймс в послематчевом интервью.