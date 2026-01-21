Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Один из величайших». Леброн Джеймс высказался о Йокиче после матча НБА

«Один из величайших». Леброн Джеймс высказался о Йокиче после матча НБА
Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Денвер Наггетс» (115:107) назвал Николу Йокича одним из величайших баскетболистов в истории. В перерыве матча звёзды НБА, которые редко теперь пересекаются на площадке, тепло пообщались и обнялись.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин

«Это проявление глубокого уважения — к самой игре, к сегодняшнему дню, к прошлому и ко всему, что ещё впереди. Йокич — один из величайших игроков, когда-либо выходивших на площадку. Для меня подойти к нему и отдать дань уважения — это абсолютно естественно, это легко», — приводит слова Джеймса издание The Denver Post.

Леброн также высоко оценил игру партнёра Йокича Джамала Мюррэя, набравшего 28 очков и отдавшего 11 передач, назвав его игроком «уровня Матча всех звёзд».

Комментарии
