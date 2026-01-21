«Один из величайших». Леброн Джеймс высказался о Йокиче после матча НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Денвер Наггетс» (115:107) назвал Николу Йокича одним из величайших баскетболистов в истории. В перерыве матча звёзды НБА, которые редко теперь пересекаются на площадке, тепло пообщались и обнялись.

«Это проявление глубокого уважения — к самой игре, к сегодняшнему дню, к прошлому и ко всему, что ещё впереди. Йокич — один из величайших игроков, когда-либо выходивших на площадку. Для меня подойти к нему и отдать дань уважения — это абсолютно естественно, это легко», — приводит слова Джеймса издание The Denver Post.

Леброн также высоко оценил игру партнёра Йокича Джамала Мюррэя, набравшего 28 очков и отдавшего 11 передач, назвав его игроком «уровня Матча всех звёзд».