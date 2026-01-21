Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дончич стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, преодолевшим рубеж 14 000 очков

Дончич стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, преодолевшим рубеж 14 000 очков
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 115:107.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
На каком месте сейчас «Лейкерс»?

Дончич провёл на площадке 36 минут и набрал 38 очков (реализовав 12 из 21 броска с игры, в том числе три из девяти трёхочковых, а также 11 из 12 с линии штрафных), совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач. Его показатель полезности по итогам встречи составил «-2».

Как отмечает портал Real App в социальной сети X, 26-летний Дончич стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, которому удалось набрать более 14 000 очков за карьеру. Отметим, что за время выступлений в лиге он принял участие в 484 матчах.

