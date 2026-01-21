Дончич стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, преодолевшим рубеж 14 000 очков

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 115:107.

Дончич провёл на площадке 36 минут и набрал 38 очков (реализовав 12 из 21 броска с игры, в том числе три из девяти трёхочковых, а также 11 из 12 с линии штрафных), совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач. Его показатель полезности по итогам встречи составил «-2».

Как отмечает портал Real App в социальной сети X, 26-летний Дончич стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, которому удалось набрать более 14 000 очков за карьеру. Отметим, что за время выступлений в лиге он принял участие в 484 матчах.