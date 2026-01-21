Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Временный тренер «Зенита» Учайкин: МБА-МАИ — серьёзный соперник, требующий ответственности

Временный тренер «Зенита» Учайкин: МБА-МАИ — серьёзный соперник, требующий ответственности
Комментарии

Временный главный тренер «Зенита» Максим Учайкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с московской МБА-МАИ. Встреча состоится сегодня в 19:00 в «Баскет Холл Москва».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МБА-МАИ — очень серьёзный соперник, к играм с которым нужно подходить с полной ответственностью. Сплав опыта и молодости в лице российских игроков, тренерский штаб, который знает, как добиваться результата, команда всегда агрессивно играет на домашнем паркете. Постараемся в сложившейся ситуации перегруппироваться, провести подготовку с учётом лимита времени, чтобы продемонстрировать качественный баскетбол», — приводит слова Учайкина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Зенит» подходит к матчу после двух поражений подряд и отстранения от должности предыдущего главного тренера Александра Секулича. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги.

Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android