Временный тренер «Зенита» Учайкин: МБА-МАИ — серьёзный соперник, требующий ответственности

Временный главный тренер «Зенита» Максим Учайкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с московской МБА-МАИ. Встреча состоится сегодня в 19:00 в «Баскет Холл Москва».

«МБА-МАИ — очень серьёзный соперник, к играм с которым нужно подходить с полной ответственностью. Сплав опыта и молодости в лице российских игроков, тренерский штаб, который знает, как добиваться результата, команда всегда агрессивно играет на домашнем паркете. Постараемся в сложившейся ситуации перегруппироваться, провести подготовку с учётом лимита времени, чтобы продемонстрировать качественный баскетбол», — приводит слова Учайкина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Зенит» подходит к матчу после двух поражений подряд и отстранения от должности предыдущего главного тренера Александра Секулича. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги.