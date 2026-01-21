Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма назвал главную цель на Матч всех звёзд НБА — 2026

Виктор Вембаньяма назвал главную цель на Матч всех звёзд НБА — 2026
Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу своего настроя в предстоящем Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где он выйдет в стартовом составе.

«Я хочу отдавать игре все силы и стремлюсь вдохновить ведущих игроков этого спорта делать так же. Как всё сложится — посмотрим. Но если кто-то не готов выкладываться на полную, нам придётся двигаться вперёд без них», — приводит слова Вембаньямы французский журналист Максим Обен на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что Вембаньяма стал первым игроком «Сан-Антонио», попавшим в стартовый состав Матча звёзд после Кавая Леонарда в 2017 году. Тем самым он вошёл в число легенд клуба — Джорджа Гервина, Элвина Робертсона, Дэвида Робинсона и Тима Данкана — которым также случалось удостаиваться этой чести.

Сейчас читают:
Виктор Вембаньяма высказался после попадания в стартовый состав Матча всех звёзд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android