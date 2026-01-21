Виктор Вембаньяма назвал главную цель на Матч всех звёзд НБА — 2026

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу своего настроя в предстоящем Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где он выйдет в стартовом составе.

«Я хочу отдавать игре все силы и стремлюсь вдохновить ведущих игроков этого спорта делать так же. Как всё сложится — посмотрим. Но если кто-то не готов выкладываться на полную, нам придётся двигаться вперёд без них», — приводит слова Вембаньямы французский журналист Максим Обен на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что Вембаньяма стал первым игроком «Сан-Антонио», попавшим в стартовый состав Матча звёзд после Кавая Леонарда в 2017 году. Тем самым он вошёл в число легенд клуба — Джорджа Гервина, Элвина Робертсона, Дэвида Робинсона и Тима Данкана — которым также случалось удостаиваться этой чести.