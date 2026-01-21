«Лейкерс» возглавили список команд НБА с самой продаваемой атрибутикой

Магазин NBA Store провёл статистику продажи атрибутики за первую половину сезона-2025/2026. Ниже приведён список самых продаваемых команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Традиционно возглавил список «Лос-Анджелес Лейкерс».
1. «Лос-Анджелес Лейкерс».
2. «Нью-Йорк Никс».
3. «Голден Стэйт Уорриорз».
4. «Сан-Антонио Спёрс».
5. «Филадельфия Сиксерс».
6. «Бостон Селтикс».
7. «Миннесота Тимбервулвз».
8. «Оклахома-Сити Тандер».
9. «Даллас Маверикс».
10. «Денвер Наггетс».
