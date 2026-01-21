Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Кирилл Елатонцев набрал всего пять очков за 17 минут в студенческом матче США

Комментарии

Сегодня, 21 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA сезона-2025/2026, в котором встретились «Оклахома Сунерз» и «Саут Каролина Геймкокс». Победа досталась команде из Северной Каролины со счётом 85:76.

В составе «Оклахомы» выступает 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее защищавший цвета «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ. В этом матче он провёл на площадке 17 минут, набрал пять очков, сделал один подбор, одну результативную передачу и совершил один перехват, а также набрал три персональных фола.

Это поражение стало для «Сунерз» уже пятым подряд. Теперь их общий баланс — 11 побед и восемь поражений. В рамках дивизиона SEC у команды Елатонцева пока лишь одна победа при пяти поражениях. Следующую игру «Оклахома» проведёт 24 января с «Миссури Тайгерз», начало встречи — в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне NCAA Кирилл Елатонцев принял участие в семи матчах, проводя в среднем 13,9 минуты на площадке и набирая по пять очков, 2,6 подбора и 0,6 блок-шота за игру.

Комментарии
