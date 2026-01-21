Скидки
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Леброн объяснил, как Дончич помогает раскрывать партнёров по «Лейкерс»

Леброн объяснил, как Дончич помогает раскрывать партнёров по «Лейкерс»
Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о звёздном партнёре Луке Дончиче после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (115:107).

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Соперники сосредоточили всё своё внимание в защите на нём. Благодаря этому, когда мяч попадал ко мне и у нас возникало численное преимущество четыре на три, я всегда чувствовал, что смогу выбрать наилучший путь для передачи и создать удобную возможность для партнёров забить», — рассказал Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что это первый сезон, когда Джеймс и Дончич играют вместе как полноценный дуэт в составе «Лейкерс» после того, как Луку обменяли из «Далласа» в феврале 2025 года.

