Леброн объяснил, как Дончич помогает раскрывать партнёров по «Лейкерс»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о звёздном партнёре Луке Дончиче после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (115:107).

«Соперники сосредоточили всё своё внимание в защите на нём. Благодаря этому, когда мяч попадал ко мне и у нас возникало численное преимущество четыре на три, я всегда чувствовал, что смогу выбрать наилучший путь для передачи и создать удобную возможность для партнёров забить», — рассказал Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что это первый сезон, когда Джеймс и Дончич играют вместе как полноценный дуэт в составе «Лейкерс» после того, как Луку обменяли из «Далласа» в феврале 2025 года.