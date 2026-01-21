РФБ отказала Кириллу Елатонцеву в статусе свободного агента — источник

Российская федерация баскетбола (РФБ) отклонила заявление Кирилла Елатонцева о присвоении ему статуса свободного агента. Комиссия по статусу игроков не нашла оснований для одностороннего разрыва его контракта с «Локомотивом-Кубань». Об этом сообщает телеграм-канал «Номер 23» со ссылкой на информированного источника.

Контракт игрока с краснодарским клубом был заключён летом 2024 года на пять лет по схеме «3+2». По его условиям, расторжение по инициативе спортсмена без уважительной причины возможно только с выплатой компенсации «Локомотиву-Кубань». Ранее генеральный менеджер клуба Виктор Мелешенко заявил, что коллектив не получил никакой компенсации за уход Кирилла.

Тем временем команда «Оклахома Сунерз» с Елатонцевым в составе потерпела пятое поражение подряд в студенческом чемпионате США.