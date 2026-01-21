«Наконец-то мы вместе». Дончич встретил Ривза перед матчем с «Денвером»

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился своим мнением о защитнике Остине Ривзе, который сейчас восстанавливается после травмы и не участвует в матчах. Тем не менее, по словам Дончича, Ривз уже присоединился к команде на выездных играх.

«Конечно, я по нему скучаю. На площадке он великолепный игрок, способный принести команде большую пользу, и играть с ним — одно удовольствие. Вне корта он теперь тоже всегда с командой в поездках, и это здорово — наконец-то быть вместе», — приводит слова Дончича ClutchPoints.

Отметим, что в нынешнем сезоне отношения между Дончичем и Ривзом часто характеризуются как «броманс» — они регулярно подшучивают друг над другом.