Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Наконец-то мы вместе». Дончич встретил Ривза перед матчем с «Денвером»

«Наконец-то мы вместе». Дончич встретил Ривза перед матчем с «Денвером»
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился своим мнением о защитнике Остине Ривзе, который сейчас восстанавливается после травмы и не участвует в матчах. Тем не менее, по словам Дончича, Ривз уже присоединился к команде на выездных играх.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Мюррэй - 28, Уотсон - 18, Гордон - 18, Джонс - 16, Хардуэй-младший - 10, Пикетт - 7, Ннаджи - 6, Браун - 4, Строутер, Тайсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хэйс - 9, Тимме - 9, Хатимура - 9, Ларэвиа - 7, Винсент - 5, Эйтон - 4, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
На каком месте сейчас «Лейкерс»?

«Конечно, я по нему скучаю. На площадке он великолепный игрок, способный принести команде большую пользу, и играть с ним — одно удовольствие. Вне корта он теперь тоже всегда с командой в поездках, и это здорово — наконец-то быть вместе», — приводит слова Дончича ClutchPoints.

Отметим, что в нынешнем сезоне отношения между Дончичем и Ривзом часто характеризуются как «броманс» — они регулярно подшучивают друг над другом.

Сейчас читают:
Лука Дончич потроллил Остина Ривза в ироничном письме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android