Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Никогда не забуду». Леброн Джеймс назвал памятный матч за сборную США

«Никогда не забуду». Леброн Джеймс назвал памятный матч за сборную США
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о памятном для себя матче за национальную команду.

Им стала встреча между командами США и Сербии в полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Напомним, американцы победили со счётом 95:91.

«Это один из лучших матчей в истории. Я участвовал во многих великолепных играх – финалах НБА, Олимпийских играх, играх старшей школы, играх регулярного сезона [НБА], и этот матч среди лучших. Я никогда не забуду этого момента», — приводит слов Джеймса издание Basket News.

