«Никогда не забуду». Леброн Джеймс назвал памятный матч за сборную США

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о памятном для себя матче за национальную команду.

Им стала встреча между командами США и Сербии в полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Напомним, американцы победили со счётом 95:91.

«Это один из лучших матчей в истории. Я участвовал во многих великолепных играх – финалах НБА, Олимпийских играх, играх старшей школы, играх регулярного сезона [НБА], и этот матч среди лучших. Я никогда не забуду этого момента», — приводит слов Джеймса издание Basket News.