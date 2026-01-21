Лиходей: «Зениту» подошёл бы строгий тренер, такой как Тринкьери

Бывший форвард «Локомотива‑Кубань» и УНИКСа российский баскетболист Валерий Лиходей считает, что итальянский специалист Андреа Тринкьери мог бы возглавить санкт-петербургский «Зенит».

«Сложно сказать, почему у Секулича не получилось в «Зените». Возможно, не удалось найти контакт с игроками команды. Считаю, что в качестве главного тренера петербургской команде нужен кто‑то очень строгий. Кто? Ну, наверное, такой как Андреа Тринкьери, подошёл бы им. Он вроде сейчас как раз свободен», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».

