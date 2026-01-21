Фото: Стефен Карри вышел на паркет в теннисных кроссовках Roger Federer от бренда On

37-летний американский разыгрывающий и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») продолжает экспериментировать с обувью в своём статусе «свободного агента» на рынке кроссовок. На разминке перед матчем с «Торонто Рэпторс» (127:145) он вышел в теннисных кроссовках Roger Federer от бренда On, став первым игроком НБА, использовавшим эту обувь на площадке.

Фото: x.com/warriors

Как отмечает издание Essentially Sports, швейцарский теннисист Роджер Федерер в 2018 году «показал возможный путь для Карри»: после разрыва с Nike он не просто подписал контракт с Uniqlo, но и приобрёл долю в компании On, инвестиция в которую позже принесла ему 10-кратный рост капитала.

Карри, чей долгосрочный контракт с Under Armour завершился в прошлом году, сейчас владеет правами на собственный бренд Curry Brand и находится в поиске новой бизнес-модели.