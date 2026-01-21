Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Стефен Карри вышел на паркет в теннисных кроссовках Roger Federer от бренда On

Фото: Стефен Карри вышел на паркет в теннисных кроссовках Roger Federer от бренда On
Комментарии

37-летний американский разыгрывающий и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») продолжает экспериментировать с обувью в своём статусе «свободного агента» на рынке кроссовок. На разминке перед матчем с «Торонто Рэпторс» (127:145) он вышел в теннисных кроссовках Roger Federer от бренда On, став первым игроком НБА, использовавшим эту обувь на площадке.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 145
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 25, Куминга - 20, Карри - 16, Пост - 12, Подзиемски - 11, Муди - 10, Пэйтон II - 9, Спенсер - 9, Мелтон - 6, Грин - 6, Сантос - 3, Ричард, Крайер, Джексон-Дэвис, Леонс
Торонто Рэпторс: Куикли - 40, Барнс - 26, Ингрэм - 22, Мамукелашвили - 14, Дик - 10, Шид - 10, Баттл - 9, Лоусон - 6, Агбаджи - 4, Могбо - 2, Мартин - 2, Темпл

Фото: x.com/warriors

Как отмечает издание Essentially Sports, швейцарский теннисист Роджер Федерер в 2018 году «показал возможный путь для Карри»: после разрыва с Nike он не просто подписал контракт с Uniqlo, но и приобрёл долю в компании On, инвестиция в которую позже принесла ему 10-кратный рост капитала.

Карри, чей долгосрочный контракт с Under Armour завершился в прошлом году, сейчас владеет правами на собственный бренд Curry Brand и находится в поиске новой бизнес-модели.

Сейчас читают:
«В Nike совершили ошибку». Нелепый фейл стоил бренду контракта со Стефеном Карри
«В Nike совершили ошибку». Нелепый фейл стоил бренду контракта со Стефеном Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android