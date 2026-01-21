Скидки
Баскетбол Новости

Капитан «Зенита» Карасёв отреагировал на отстранение Секулича с поста главного тренера

Комментарии

Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв высказался об уходе с поста главного тренера Александра Секулича и назначении временно исполняющим обязанности Максима Учайкина.

«Непростая ситуация, понятное дело. Как никогда должны собраться, один за всех, и все за одного. Мы за тренера, а тренер за нас. Будем выкладываться по полной, играть на максимуме. Хотим добиться победы в среду», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня, 21 января, «Зенит» встретится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, начало матча — в 19:00 мск.

