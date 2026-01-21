Пистиолис — о предстоящем матче с «Уралмашем»: нам понадобится поддержка болельщиков

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис перед матчем Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» отметил, что смена наставника в стане соперника добавила команде мотивации. Он ожидает сложной игры и рассчитывает на поддержку домашних трибун.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 января 2026, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нам предстоит встреча с совершенно другой командой по сравнению с теми матчами, которые мы провели ранее.

Все знают, что смена тренера добавляет мотивации. Так что нам предстоит сыграть с мотивированной, высококачественной командой с отличным тренером. Это будет сложная игра, в которой нам понадобится поддержка болельщиков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.