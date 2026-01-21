Станислав Рыжов: «Зенит» вполне мог бы вести переговоры с тренером Сашей Джорджевичем

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов предположил, что «Зенит» может рассматривать кандидатуру известного сербского специалиста Саши Джорджевича на пост главного тренера. Он отметил, что у петербургского клуба есть ресурсы для привлечения тренера такого уровня.

«Почему нет? Зная «Зенит», который любит большие громкие имена и серьёзных тренеров. И наверняка после поражения от «Нижнего Новгорода» они вышли, если не на рынок, по крайней мере, на изучение кандидатов. А кандидатов такого уровня не так много. В пределах десятка.

Поэтому думаю, что да, реально, несмотря на отсутствие европейских соревнований, мы, во-первых, надеемся, что они скоро вернутся, а, во-вторых, Петербург — отличный город. «Зенит» — большая организация, чего греха таить, финансовая составляющая будет далеко не на последнем месте.

Хавьер Паскуаль здесь работал много лет, понятно, что такой клуб, как «Зенит», может потянуть топового тренера», — заявил Рыжов в интервью для издания «Спорт день за днём».

Агент также оценил перспективы команды в плей-офф Единой лиги ВТБ, назвав их на данный момент печальными. По его мнению, при текущей игре «Зенит» мог проиграть уже в четвертьфинале, а пределом мечтаний болельщиков должна стать борьба за третье место.