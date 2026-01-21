The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

Обозреватель The Athletic Джо Вардон сообщил, что сразу несколько ведущих европейских клубов предприняли шаги в сторону возможного участия в европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Реал» и «Барселона», два гранда в футболе и баскетболе, а также «Олимпия», «Панатинаикос», АСВЕЛ, «Бавария» и «Альба» в понедельник сделали шаги в сторону проекта NBA Europe.

Владельцы футбольных грандов, «Манчестер Сити» и «Милан», также выразили желание войти в новую лигу, которую продвигает комиссионер НБА Адам Сильвер», — написал Вардон на своей странице в социальных сетях.

