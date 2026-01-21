Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе

The Athletic раскрыл позицию «Реала», «Барселоны» и прочих клубов по лиге НБА в Европе
Комментарии

Обозреватель The Athletic Джо Вардон сообщил, что сразу несколько ведущих европейских клубов предприняли шаги в сторону возможного участия в европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Реал» и «Барселона», два гранда в футболе и баскетболе, а также «Олимпия», «Панатинаикос», АСВЕЛ, «Бавария» и «Альба» в понедельник сделали шаги в сторону проекта NBA Europe.

Владельцы футбольных грандов, «Манчестер Сити» и «Милан», также выразили желание войти в новую лигу, которую продвигает комиссионер НБА Адам Сильвер», — написал Вардон на своей странице в социальных сетях.

Сейчас читают:
«Реал» Мадрид разгромил «Олимпию» в Евролиге. У испанцев пять побед подряд

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android