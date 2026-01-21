Деррик Роуз шокировал фанатов резким ответом о Леброне Джеймсе

Бывший MVP НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Деррик Роуз оказался в центре внимания в социальных сетях после публикации видео, на котором он негативно высказывается о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Пост, размещённый в X одним из порталов, быстро набрал тысячи просмотров и вызвал бурные обсуждения среди болельщиков.

В коротком видео, которое длится всего несколько секунд, Роуз участвует в неформальном разговоре. Интервьюер задаёт провокационный вопрос: «К чертям Леброна, верно?» На что Роуз, не колеблясь, утвердительно отвечает. Некоторые фанаты выразили разочарование услышанным. Кто-то не поверил в подлинность видео, посчитав, что оно сгенерировано ИИ.