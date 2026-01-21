Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деррик Роуз шокировал фанатов резким ответом о Леброне Джеймсе

Деррик Роуз шокировал фанатов резким ответом о Леброне Джеймсе
Комментарии

Бывший MVP НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Деррик Роуз оказался в центре внимания в социальных сетях после публикации видео, на котором он негативно высказывается о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Пост, размещённый в X одним из порталов, быстро набрал тысячи просмотров и вызвал бурные обсуждения среди болельщиков.

В коротком видео, которое длится всего несколько секунд, Роуз участвует в неформальном разговоре. Интервьюер задаёт провокационный вопрос: «К чертям Леброна, верно?» На что Роуз, не колеблясь, утвердительно отвечает. Некоторые фанаты выразили разочарование услышанным. Кто-то не поверил в подлинность видео, посчитав, что оно сгенерировано ИИ.

Сейчас читают:
«Никогда не забуду». Леброн Джеймс назвал памятный матч за сборную США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android